Oltre il miraggio elettrico c'è la realtà dei biocarburanti (Di sabato 25 marzo 2023) Una decarbonizzazione dei trasporti senza passaggi intermedi non è fattibile. E una diffusione globale di veicoli con batterie ricaricabili è utopia. Ecco che oggi diventa cruciale il ruolo delle raffinazioni vegetali. I giochi parevano fatti. La votazione finale quasi un «pro forma». Poi il colpo di scena. La scadenza del 2035 che dovrebbe segnare il de profundis del motore a benzina e diesel non è più così scontata. La decisione del governo italiano di votare contro e l'opposizione della Germania hanno messo tutto in stand by. L'approccio ideologico al percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica che punti esclusivamente sull'elettrico è una ghigliottina per l'automotive. Per questo Roma e Berlino ritengono più utile un percorso che, basandosi sul principio della neutralità tecnologica, combini tutte le soluzioni in maniera complementare per ottenere ...

