Oltre all’autonomia il Veneto vuole un suo inno: “Stavolta si farà”, promette la Lega (Di sabato 25 marzo 2023) C’è l’euforia delle grandi occasioni. “Con la firma del presidente della Repubblica sul disegno di legge per l’autonomia differenziata”, ha dichiarato in questi giorni il governatore Luca Zaia, “la riforma compie un deciso passo in avanti”. Il Veneto, insomma, sente di non essere mai stato così vicino a onorare il fatidico referendum del 2017. E di poter davvero portare a casa “la madre di tutte le battaglie”, come la chiamano i leghisti di vecchio stampo. Tanto che in Consiglio regionale ci si domanda: e se proprio sul più bello non avessimo la musica per festeggiare? Quella ufficiale, almeno. Perché ad oggi la regione più federalista d’Italia non ha un proprio inno. E sulla cresta dell’onda, gli amministratori del Carroccio vogliono risolvere anche quest’annosa questione simbolica. Che emanciparsi dalla capitale cantando “schiava di Roma” rischia di ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 25 marzo 2023) C’è l’euforia delle grandi occasioni. “Con la firma del presidente della Repubblica sul disegno di legge per l’autonomia differenziata”, ha dichiarato in questi giorni il governatore Luca Zaia, “la riforma compie un deciso passo in avanti”. Il, insomma, sente di non essere mai stato così vicino a onorare il fatidico referendum del 2017. E di poter davvero portare a casa “la madre di tutte le battaglie”, come la chiamano i leghisti di vecchio stampo. Tanto che in Consiglio regionale ci si domanda: e se proprio sul più bello non avessimo la musica per festeggiare? Quella ufficiale, almeno. Perché ad oggi la regione più federalista d’Italia non ha un proprio. E sulla cresta dell’onda, gli amministratori del Carroccio vogliono risolvere anche quest’annosa questione simbolica. Che emanciparsi dalla capitale cantando “schiava di Roma” rischia di ...

