“Oh mio Dio | mi sposo” La cantante annuncia le nozze tra le lacrime | le immagini

(Di sabato 25 marzo 2023) Spettacolare annuncio social della coppia vip, che ha deciso di compiere uno dei passi più importanti dal punto di vista sentimentale. Rosalìa si unirà infatti in matrimonio con il suo compagno famoso, cometo da loro durante la pubblicazione di un video su Instagram. I due hanno presentato ai propri fan un brano musicale fatto insieme, ma hanno anche inserito una grossa sorpresa. Infatti, lei alla fine del filmato si è immortalata mentre piangeva sfoderando un anello luccicante. Quindi, c’è stata la proposta ufficiale dia Rosalìa. Quest’ultima ora può dedicarsi al suo matrimonio, oltre che alla carriera professionale, dato che tutti sono a conoscenza di questa novità sensazionale. Non c’erano state anticipazioni, quindi questa comunicazione è arrivata improvvisa e ha sorpreso positivamente migliaia e migliaia di persone. Poche, ma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Don_Lazzara : Ti amo, #Signore, mia forza, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore; mio Dio, mia rupe, in cui trovo riparo; mio… - zenzolabot : MIO DIO TI AMOOO - robertopaqui : RT @Claudia___47: MIO DIO???????? QUELLA MANO??#donnalisi - laalcolizzata1 : Dio mio che meraviglia la risposta di lehecka, SE NON FOSSE CHE È BREAK CONTRO MUSO - donnalisiheart : RT @Claudia___47: MIO DIO???????? QUELLA MANO??#donnalisi -

Signore, se tu fossi stato qui,fratello non sarebbe morto lo rimprovera apertamente Marta, ... Ma corrispondono alla nostra immagine di, non alla verità che Gesù tenta, vanamente, di far ...... orecchie e bocche da sfamare, da nutrire con la bellezza e la rivolta, liberi da gerarchie e dalla trappola angosciante del capitale che fa del profitto il suo unico. Ricordo i funerali di...Si potrebbe dire che il 'Popolo di', che è infallibile in credendo, era presente a Francoforte, ... che attiene alla stessa divina costituzione della Chiesa, in virtù delministero di ...

Un dio che vogliamo solo su misura AlessioPorcu.it

Raccolte le catechesi del sacerdote oratoriano Maurizio Botta, tenute nella chiesa di Santa Maria in Vallicella a Roma, caratterizzate dal dialogo “franco” con i fedeli Roma, Santa Maria in Valicella ...liberi da gerarchie e dalla trappola angosciante del capitale che fa del profitto il suo unico dio. Ricordo i funerali di mio zio, ricordo un Enrico Ghezzi stralunato, sconvolto, un Tatti Sanguineti ...