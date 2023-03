Oggi è il Dantedì: cos’è, com’è nato e le principali iniziative nella giornata dedicata a Dante (Di sabato 25 marzo 2023) Oggi, 25 marzo, in tutta Italia si festeggia il Dantedì, la giornata nazionale dedicata al Sommo Poeta, Dante Alighieri. La data scelta non è affatto casuale: come sanno gli appassionati, il 25 marzo 1300 è infatti idealmente il giorno di inizio del viaggio di Dante nell’aldilà. È stato istituito tre anni fa, il 17 gennaio 2020, su proposta dell’allora Ministro della Cultura Dario Franceschini. L’idea del Dantedì però nacque grazie a un editoriale firmato dal giornalista e scrittore Paolo di Stefano che esprimeva la volontà di riconoscere un giorno dell’anno da dedicare al massimo esponente della nostra letteratura, come succedeva già in altri Paesi. Si pensi allo Shakespeare Day inglese (il 23 aprile, data in cui si ipotizza sia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023), 25 marzo, in tutta Italia si festeggia il, lanazionaleal Sommo Poeta,Alighieri. La data scelta non è affatto casuale: come sanno gli appassionati, il 25 marzo 1300 è infatti idealmente il giorno di inizio del viaggio dinell’aldilà. È stato istituito tre anni fa, il 17 gennaio 2020, su proposta dell’allora Ministro della Cultura Dario Franceschini. L’idea delperò nacque grazie a un editoriale firmato dal giornalista e scrittore Paolo di Stefano che esprimeva la volontà di riconoscere un giorno dell’anno da dedicare al massimo esponente della nostra letteratura, come succedeva già in altri Paesi. Si pensi allo Shakespeare Day inglese (il 23 aprile, data in cui si ipotizza sia ...

