Nuovi buoni fruttiferi ad altissimo interesse: quanto si guadagna con 50.000 euro? (Di sabato 25 marzo 2023) Ecco le cifre più alte di sempre offerte da Poste Italiane: metti al sicuro i risparmi e guadagna da subito. La forte inflazione ha fatto tornare di moda i classici buoni fruttiferi postali. Sono strumenti di risparmio garantiti dalla Cassa depositi e prestiti ed erogati da Poste Italiane. Il loro punto di forza è la sicurezza perché i risparmi sono garantiti dallo Stato ma i loro rendimenti non sono stati mai stellari. buoni fruttiferi ad altissimo interesse – ilovetrading.itAttualmente gli interessi stanno salendo a causa dell'inflazione ed è rilevante capire quanto una famiglia possa aspettarsi di ricevere puntando su uno di questi buoni. Se hai dei risparmi e hai intenzione di non farli erodere dall'inflazione puoi scegliere uno di ...

