Nuova emergenza sanitaria | l’allarme choc di Bassetti

Leggi su tvzap

(Di sabato 25 marzo 2023)in Italia,di: “Fate molta attenzione” – C’è tanta preoccupazione dopo il boom di casi di infezione dovuti ad un particolare fungo negli Usa. Stiamo parlando della Candida Auris, isolata per la prima volta nel 2009 in Giappone dall’orecchio (in latino “auris”) di una donna. I primi focolai europei risalgono al 2015 in Francia, mentre in Italia il primo caso di infezione è stato registrato nel 2019 seguito da un focolaio nelle Regioni settentrionali nel biennio 2020-2021. Quali sono i sintomi? Come si cura? Abbiamo da avere paura? In queste ore sulla questione è intervenuto il professor Matteo, direttore della clinica di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova. leggi anche: Matteo ...