“Non riuscivo a crederci”. Spende 11 euro per un vestitino, ma quando torna a casa la sorpresa è pazzesca (Di sabato 25 marzo 2023) Spopolano continuamente video su TikTok di ogni genere, ma in particolare sembra che incuriosiscano molto i video inerenti allo shopping o al vestiario in generale. Proprio grazie a video di questo genere, è diventata molto famosa una ragazza canadese di nome Sarah Dunk. Sarah ha ormai creato un vero e proprio format sul social. Nei video in questione mostra spesso abiti acquistati in negozi di seconda mano. Di recente è però capitato un qualcosa di inaspettato, in quanto la ragazza ha acquistato un vestito da 9 mila euro. Potrebbe trattarsi di un grandissimo colpo di fortuna o di un investimento indovinato da parte della Dunk. Il negozio ha sicuramente sottostimato il valore del bellissimo abito acquistato dalla ragazza, che, secondo alcuni, potrebbe appartenere ad una collezione di Gianni Versace. Sarah ha mostrato dunque su TikTok questo favoloso vestito, ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 25 marzo 2023) Spopolano continuamente video su TikTok di ogni genere, ma in particolare sembra che incuriosiscano molto i video inerenti allo shopping o al vestiario in generale. Proprio grazie a video di questo genere, è diventata molto famosa una ragazza canadese di nome Sarah Dunk. Sarah ha ormai creato un vero e proprio format sul social. Nei video in questione mostra spesso abiti acquistati in negozi di seconda mano. Di recente è però capitato un qualcosa di inaspettato, in quanto la ragazza ha acquistato un vestito da 9 mila. Potrebbe trattarsi di un grandissimo colpo di fortuna o di un investimento indovinato da parte della Dunk. Il negozio ha sicuramente sottostimato il valore del bellissimo abito acquistato dalla ragazza, che, secondo alcuni, potrebbe appartenere ad una collezione di Gianni Versace. Sarah ha mostrato dunque su TikTok questo favoloso vestito, ...

