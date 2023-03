Non mostrate il David ignudo! Quanto di iraniano c'è negli americani (e in noi) (Di sabato 25 marzo 2023) La preside della Florida costretta alle dimissioni per aver mostrato il capolavoro di Michelangelo. Il nuovo puritanesimo nel paese di Linda Lovelace e Palyboy. Il velo sulle statue capitoline Leggi su huffingtonpost (Di sabato 25 marzo 2023) La preside della Florida costretta alle dimissioni per aver mostrato il capolavoro di Michelangelo. Il nuovo puritanesimo nel paese di Linda Lovelace e Palyboy. Il velo sulle statue capitoline

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Non mostrate il David ignudo! Quanto di iraniano c'è negli americani (e in noi) (di G. Culicchia) - Aramish2110 : @orianaera_ Invece di mostrare solo copertine di bellezza perché non mostrate l'altro lato della medaglia..la maled… - Totore83 : Però se a vincere sono i non colorati magliette e bandiere le mostrate, vero? - SiateSanti : “Oggi non si esita di fronte alle peggiori atrocità inflitte e mostrate in televisione e su Internet ai più piccoli… - LenxCamera : @FratellidItalia @FrancescoLollo1 Risposta maleducata…integrale o no, ha risposto in maniera maleducata…la vostra t… -