"Non ha ottenuto letteralmente nulla dall'Ue". Colata di fango di De Angelis su Meloni (Di sabato 25 marzo 2023) Un elenco di insuccessi per Giorgia Meloni nella due giorni del Consiglio europeo. È questo il giudizio sprezzante di Alessandro De Angelis, vicedirettore dell'Huffington Post, di cui chiede conto Lilli Gruber nella puntata del 24 marzo di Otto e mezzo, il talk show serale su La7. Il giornalista spiega il suo punto di vista sulla missione della leader del governo a Bruxelles: "Ho visto dichiarazioni particolarmente entusiastiche di Meloni, sarà un caso di sindrome di Stoccolma, si è innamorata di chi la tiene prigioniera. Meloni non ha ottenuto letteralmente nulla dall'Unione europea, soprattutto in materia di immigrazione. Quando ci fu la crisi siriana vennero stanziati tre miliardi in tre giorni per un aiuto sulla rotta balcanica. Adesso ...

