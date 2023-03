?Non è tempo di crisi in Europa. Le tensioni su Deutsche Bank viste da Bagella (Di sabato 25 marzo 2023) Deutsche Bank e Credit Suisse sono due spie di allarme, ma da qui a parlare di una crisi sistemica o, peggio, di un contagio, ce ne vuole. Michele Bagella, economista e docente di economia monetaria a Tor Vergata, Non intende fare la Cassandra. Molto meglio provare ad essere ottimisti. Raggiunto di buon mattino da Formiche.net, dice la sua. “Mi pare prematuro parlare di crisi per le banche. Negli Stati Uniti il fallimento di Svb ha creato un allarme generalizzato degli operatori, normale che ci siano un riflesso emotivo sull’Europa”, spiega Bagella. “Deutsche Bank Non mi pare sia in condizioni di illiquidità, Nonostante la tonnellata di vendite in Borsa. Non prevedo un ... Leggi su formiche (Di sabato 25 marzo 2023)e Credit Suisse sono due spie di allarme, ma da qui a parlare di unasistemica o, peggio, di un contagio, ce ne vuole. Michele, economista e docente di economia monetaria a Tor Vergata,intende fare la Cassandra. Molto meglio provare ad essere ottimisti. Raggiunto di buon mattino da Formiche.net, dice la sua. “Mi pare prematuro parlare diper le banche. Negli Stati Uniti il fallimento di Svb ha creato un allarme generalizzato degli operatori, normale che ci siano un riflesso emotivo sull’”, spiega. “mi pare sia in condizioni di illiquidità,ostante la tonnellata di vendite in Borsa.prevedo un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FerdinandoC : L'hanno chiamata «rivolta delle sedie a dondolo», migliaia di anziani USA accampati per protesta davanti alle sedi… - ZZiliani : No. Consapevole di non poter dimostrare in alcun modo, nel merito delle accuse, la propria innocenza, la #Juventus… - gippu1 : #ItaliaInghilterra Dichiarazioni vs realtà: nel suo 'ottimo' secondo tempo, in cui secondo Mancini 'abbiamo dominat… - Andrea11893544 : RT @a_alibrandi: La foto dell’anno. Le nazioni devono tornare ad essere sovrane. Il popolo deve essere sovrano. Il POPOLO, non 4 sporchi ma… - VolCasciavit : @AcmBender Ma poi solo in Italia vale l'assioma calciatore = conoscitore di calcio. L'intelligenza motoria non corr… -