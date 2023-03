Non è facile far collimare le speranze dei genitori, che immaginano il meglio ma tendono per loro natura a essere conservatori e a puntare sul sicuro, con il proprio talento e le nuove opportunità offerte da un mondo in trasformazione (Di sabato 25 marzo 2023) Roma, Università La Sapienza. L’aula di Lettere è piena. Si parla di lavoro digitale, ingiustizie economiche e di genere, della necessità di gestire con consapevolezza la tecnologia per rimetterla al servizio di tutte e tutti. Modera la nostra Cristina Lacava, rispondono Lilia Giugni, femminista, scrittrice e docente universitaria, e Rossella Pivanti, produttrice di podcast. Danda Santini direttrice di “iO Donna” (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Leggi anche › Obiettivo 5: il programma dell’edizione 2023 Siamo a Obiettivo 5, il campus di formazione per la parità di genere del Corriere della Sera, realizzato con La 27esima Ora, iO Donna e il media civico Le Contemporanee. I ragazzi incalzano con le domande. Il tema li tocca da vicino: il digitale ha creato nuovi lavori, tutti per ... Leggi su iodonna (Di sabato 25 marzo 2023) Roma, Università La Sapienza. L’aula di Lettere è piena. Si parla di lavoro digitale, ingiustizie economiche e di genere, della necessità di gestire con consapevolezza la tecnologia per rimetterla al servizio di tutte e tutti. Modera la nostra Cristina Lacava, rispondono Lilia Giugni, femminista, scrittrice e docente universitaria, e Rossella Pivanti, produttrice di podcast. Danda Santini direttrice di “iO Donna” (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Leggi anche › Obiettivo 5: il programma dell’edizione 2023 Siamo a Obiettivo 5, il campus di formazione per la parità di genere del Corriere della Sera, realizzato con La 27esima Ora, iO Donna e il media civico Le Contemporanee. I ragazzi incalzano con le domande. Il tema li tocca da vicino: il digitale ha creato nuovi lavori, tutti per ...

