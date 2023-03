Non c’è posto per compagno disabile, studenti rinunciano alla gita (Di sabato 25 marzo 2023) Il bus sul quale avrebbero viaggiato non era attrezzato per persone con disabilità. E così tutta la classe, in segno di solidarietà al compagno costretto alla sedia a rotelle, ha rinunciato alla gita a Barcellona in programma prima dell’esame di maturità. Avellino. Non c’è posto per disabili, studenti rinunciano alla gita a Barcellona Una storia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 25 marzo 2023) Il bus sul quale avrebbero viaggiato non era attrezzato per persone con disabilità. E così tutta la classe, in segno di solidarietà alcostrettosedia a rotelle, ha rinunciatoa Barcellona in programma prima dell’esame di maturità. Avellino. Non c’èper disabili,a Barcellona Una storia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

