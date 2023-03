Non c’è intellettuale che voglia dirsene fuori: come il maiale, della scuola non si butta niente (Di sabato 25 marzo 2023) di Ilaria Muggianu Scano Una delle poche certezze italiane è che uno dei pulpiti più accreditati di qualsiasi profeta autoinvestitosi sia quello di ricavare un personalissimo osservatorio da cui pontificare sulla scuola, specie il grado di istruzione superiore, i licei, preferibilmente: mica vorremo mischiarci alle maestrine. La boutade che genera più hype è statisticamente quella relativa a sentenze su demotivazione, incertezze, paure, malattie mentali, associalità, svogliatezze variamente assortite degli studenti. L’anno scorso era di moda il burnout, oggi il mirino è sui ragazzi. Non c’è maître à penser che voglia dirsene fuori, dall’insegnante che smania dalla voglia di apparire in un talk televisivo, che dopo migliaia di euro investite in scuole di scrittura e auto pubblicazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) di Ilaria Muggianu Scano Una delle poche certezze italiane è che uno dei pulpiti più accreditati di qualsiasi profeta autoinvestitosi sia quello di ricavare un personalissimo osservatorio da cui pontificare sulla, specie il grado di istruzione superiore, i licei, preferibilmente: mica vorremo mischiarci alle maestrine. La boutade che genera più hype è statisticamente quella relativa a sentenze su demotivazione, incertezze, paure, malattie mentali, associalità, stezze variamente assortite degli studenti. L’anno scorso era di moda il burnout, oggi il mirino è sui ragazzi. Non c’è maître à penser che, dall’insegnante che smania dalladi apparire in un talk televisivo, che dopo migliaia di euro investite in scuole di scrittura e auto pubblicazioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlbertoBagnai : E qui c’è la slide sull’utilità della riforma del #MES. Come vi abbiamo sempre detto, a noi non serve e non compria… - CottarelliCPI : Come Senatore ricevo ogni giorno mail di lobby varie che vorrebbero incontrarmi per promuovere questo o quell’inter… - marcocappato : Il Governo dice di non essere contro le persone omosessuali. Bene. C'è l'ottima occasione per dimostrarlo, unendosi… - imnotmartiii : se c’è qualcosa che non ti va, dillo alla lunaaa - s6vm_ : RT @silupescu: Quanto mi sono mancati. I filmetti di propaganda! Questo promette di essere uno dei migliori: 'Mamma, posso andare a giocare… -

Un Passo dal Cielo 7: gli attori presentano la nuova stagione della fiction ambientata nelle Dolomiti "Non avrei potuto farlo senza una produzione come la Lux Vide che mi ha accolta tantissimo. Devo tanto anche ai registi che sono stati veramente tutto, perché mi sono affidata alla loro guida. Poi i ... Inter, il prossimo colpo a zero di Marotta sarebbe una beffa al Barcellona 'Tra le tante tele stese dall'Inter, ce n'è poi una che arriva fino in Spagna: Iñigo Martinez, difensore basco rimpallato in carriera dalla Real Sociedad all'Athletic Bilbao, non rinnoverà il ... POST VOID - Recensione - Un FPS roguelike folle e psichedelico Non ci sarebbe nulla da fare: non ne uscireste mai sulle vostre gambe , anche perché verrebbero tranciate in due dalle forbici da giardiniere del malvagio di Nightmare. In POST VOID non accade nulla ... avrei potuto farlo senza una produzione come la Lux Vide che mi ha accolta tantissimo. Devo tanto anche ai registi che sono stati veramente tutto, perché mi sono affidata alla loro guida. Poi i ...'Tra le tante tele stese dall'Inter, ce n'è poi una che arriva fino in Spagna: Iñigo Martinez, difensore basco rimpallato in carriera dalla Real Sociedad all'Athletic Bilbao,rinnoverà il ...ci sarebbe nulla da fare:ne uscireste mai sulle vostre gambe , anche perché verrebbero tranciate in due dalle forbici da giardiniere del malvagio di Nightmare. In POST VOIDaccade nulla ... Non c’è intellettuale che voglia dirsene fuori: come il maiale, della scuola non si butta niente Il Fatto Quotidiano