No! Questo branco di lupi non è disposto come in foto per proteggere i suoi membri più deboli (Di sabato 25 marzo 2023) I lupi sembrano essere il soggetto preferito degli inventori dei proverbi, o almeno delle massime motivazionali tanto popolari sui social. Se l'adagio: «Mi hanno gettato in mezzo ai lupi, ne sono uscit* capobranco» è ormai celebre, c'è un'altra storia riguardo questi animali che sta facendo riflettere gli utenti sul vero significato dell'essere un leader. Peccato che è inventata di sana pianta. Per chi ha fretta: Su Facebook è diventata virale una storia basata sulla foto di un branco di lupi. La narrazione spiega che il leader si trova in fondo e cede il passo ai più deboli, che guidano il gruppo. In realtà l'immagine ritrae tutt'altra situazione, come scopriamo risalendo al sito del Guardian che la postò nel 2011.

