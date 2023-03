No! Questa non è una manifestazione a sostegno di Trump dopo la possibile incriminazione (Di sabato 25 marzo 2023) È un periodo intenso per i sostenitori dell’ex presidente statunitense Donald Trump: la procura distrettuale di Manhattan si starebbe preparando a incriminarlo per presunti pagamenti non dichiarati, tra cui spicca il versamento in nero alla porno star Stormy Daniels. L’ex presidente è accusato di aver pagato Daniels nell’ottobre 2016 per evitare che raccontasse ai giornali la sua breve relazione con il tycoon. Il gran giurì di Manhattan, che sta indagando, non ha ancora preso la decisione finale. Ma sui social, sono già iniziate a circolare le fake news. Per chi ha fretta: Ha iniziato a circolare sui social una clip in cui i sostenitori di Trump sembrano essersi radunati per esprimere sostegno all’ex presidente Usa dopo la recente notizia della sua possibile ... Leggi su open.online (Di sabato 25 marzo 2023) È un periodo intenso per i sostenitori dell’ex presidente statunitense Donald: la procura distrettuale di Manhattan si starebbe preparando a incriminarlo per presunti pagamenti non dichiarati, tra cui spicca il versamento in nero alla porno star Stormy Daniels. L’ex presidente è accusato di aver pagato Daniels nell’ottobre 2016 per evitare che raccontasse ai giornali la sua breve relazione con il tycoon. Il gran giurì di Manhattan, che sta indagando, non ha ancora preso la decisione finale. Ma sui social, sono già iniziate a circolare le fake news. Per chi ha fretta: Ha iniziato a circolare sui social una clip in cui i sostenitori disembrano essersi radunati per esprimereall’ex presidente Usala recente notizia della sua...

