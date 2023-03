“No | non potete dirlo” Pio e Amedeo gelano il pubblico Gigi D’Alessio impietrito e imbarazzato | cosa è successo

(Di sabato 25 marzo 2023) Pio eil. Serata di esordio con il botto per la coppia di comici alla guida del timone Felicissima Sera. Tantissimi ospiti vip in studio e domande pungenti dei conduttori a cui non hanno potuto fare altro che rispondere. Nel corso della puntata a essere presa di mira anche la giovane cantautrice, reduce dal palcoscenico di Sanremo 2023. Pio esu Madame, ilnon se lo aspettava. Grandesul piccolo schermo con il format Felicissima Sera andato in onda in prima serata su Canale 5. La coppia di comici non ha davvero risparmiato nessuno: dalle domande pungenti a Michelle Hunziker su Eros Ramazzotti fino all’evidente imbarazzo di Silvia Toffanin davanti alle telecamere. Ma la puntata del programma ha regalato alun ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Stefanialove_of : Non mi arrendo facilmente contro la discriminazione che subisco nel mondo del lavoro e per Pasqua oltre alle tantis… - borghi_claudio : Ricordate che domani tornano le #PolitichePerUnMondoNuovo. A Silvi Marina. Non potete non esserci. - ricpuglisi : Dai, non potete dire che Lucia Annunziata sia faziosbuahahahahaha - vittorioskhelia : @Giuventino_ @Alegallo22 @pippoenjoyer @umbasdeez Perché se l’argomento principale tuo dev’essere “non avete vinto… - pecolx : RT @MeNeFrego___: Devono essermi sfuggiti i commenti di sdegno dei 4 pirla tipo @PBerizzi, la famosa preside facente parte del #PdMerda… -

solo sicurezza, però, ma anche divertimento. Il robot può riprodurre musica attraverso il suo ... Per tutte le notizie che ruotano attorno alla casa smartdare uno sguardo alla sezione ...A questo punto, se siete pronti ad affrontare un primo,che dirigervi verso Piazza di Spagna: a due passi dalla nota scalinata, si trova infatti il Pastificio Guerra , in Via della Croce, ...... ma in quel casopotevate fare niente di diverso. Il cane salvabile e che verrà poi in vostro ...scegliere di ignorarlo, e in quel caso morirà. Scegliendo invece di liberarlo, l'amico a ...

AirPods (2021): con lo sconto del 14% non potete lasciarveli sfuggire Telefonino.net

Per Mej “il problema italiano è il fatto che editori indipendenti non esistono, tutti i gruppi sono dipendenti dal potere politico. In America c’è maggiore indipendenza del ruolo della stampa ma ...Il fenomeno vede in prima linea soprattutto gli studenti e gli ex studenti del Liceo Classico, che non si sarebbero mai aspettati di poter realizzare contenuti social rappando una strofa in lingua ...