"No, non ci vai". Diktat di Pier Silvio Berlusconi contro Domenica In: un caso clamoroso (Di sabato 25 marzo 2023) Sarà la grande assente della giornata, ma non per sua volontà. Orietta Berti ha ricevuto il "niet" di Berlusconi e non potrà partecipare alla puntata di Domenica In che Mara Venier dedicherà a Paolo Limiti scomparso nel 2017. La conduttrice ha deciso d'invitare tutti gli amici dell'indimenticabile paroliere e non poteva certo mancare la Berti, amica di vecchia data di Limiti. Le ovviamente sarebbe andata, ma come rivela TvBlog, è stata costretta, suo malgrado, a rifiutare. Pare infatti che Pier Silvio Berlusconi non abbia rilasciato la liberatoria. La decisione, giustificata dal contratto di Orietta Berti come opinionista al Grande Fratello Vip, appare fin troppo severa. Domenica In, infatti, non si scontra con il GF Vip. Dunque, mormorano in molti, c'è un altro motivo per il quale la ...

