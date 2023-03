No, Fratelli d’Italia non vuole abolire la tortura (Di sabato 25 marzo 2023) È stata una pioggia di critiche la giornata di ieri, sia per il governo che per la coalizione di centrodestra. Prima, Anpi e sinistra si sono sollevate contro Giorgia Meloni sul suo presunto tentativo di minimizzare la tragedia delle Fosse Ardeatine; poi è stata una proposta di legge di Fratelli d’Italia a scatenare l’ira delle opposizioni: quella relativa alla presunta abolizione della tortura. Il reato è stato introdotto nell’ordinamento giuridico sei anni fa, nel 2017, agli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, dopo la sanzione del 2015 della Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dell’Italia “per la mancanza di adeguate ed efficaci misure di prevenzione e repressione delle condotte di tortura, contrarie all’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, in riferimento ai fatti del G8 di ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 25 marzo 2023) È stata una pioggia di critiche la giornata di ieri, sia per il governo che per la coalizione di centrodestra. Prima, Anpi e sinistra si sono sollevate contro Giorgia Meloni sul suo presunto tentativo di minimizzare la tragedia delle Fosse Ardeatine; poi è stata una proposta di legge dia scatenare l’ira delle opposizioni: quella relativa alla presunta abolizione della. Il reato è stato introdotto nell’ordinamento giuridico sei anni fa, nel 2017, agli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, dopo la sanzione del 2015 della Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dell’Italia “per la mancanza di adeguate ed efficaci misure di prevenzione e repressione delle condotte di, contrarie all’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, in riferimento ai fatti del G8 di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Fratelli d’Italia continua ad accanirsi contro i bambini. Oggi Cirielli vuole togliere la patria potestà alle madri… - ultimora_pol : #Camera Fratelli d'Italia presenta una proposta di legge per abrogare il reato di tortura introdotto nell'ordinamen… - ultimora_pol : Fratelli d'Italia presenta una proposta di legge per abrogare il reato di tortura: 'Il rischio di subire denunce e… - SempreInsieme7 : RT @AntigoneOnlus: Fratelli d'Italia dalla parte di chi tortura. La Premier @GiorgiaMeloni dica da che parte sta: dalla parte di chi vuole… - marcuccimauriz : RT @cesarebrogi1: Per il governo torturare i detenuti non è reato -