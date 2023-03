No al crocifisso in classe, sì all'aula del Ramadan: la scuola si piega agli anti-italiani (Di sabato 25 marzo 2023) La prima condizione perché il dialogo sia possibile è il rispetto reciproco. Una massima, quella espressa venticinque anni fa dal politologo Norberto Bobbio, che deve essere però sconosciuta alla sinistra italiana. Da sempre pronta a denigrare, umiliare e destrutturare le nostre tradizioni. E, al tempo stesso, prodiga di aperture verso chi giunge nel nostro Paese da terre lontane. Con abitudini e usi profondamente diversi dai nostri. L'ennesima dimostrazione di questa tendenza giunge da Firenze. Il preside dell'istituto tecnico Marco Polo, Ludovico Arte, ha deciso di destinare un'aula per pregare. Interamente a disposizione degli studenti musulmani durante il Ramadan appena iniziato. Alcune studentesse, di fede musulmana, avevano infatti sollevato la questione e il dirigente scolastico le ha prontamente accontentate. «Due giorni fa sono venute ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 marzo 2023) La prima condizione perché il dialogo sia possibile è il rispetto reciproco. Una massima, quella espressa venticinque anni fa dal politologo Norberto Bobbio, che deve essere però sconosciuta alla sinistra italiana. Da sempre pronta a denigrare, umiliare e destrutturare le nostre tradizioni. E, al tempo stesso, prodiga di aperture verso chi giunge nel nostro Paese da terre lontane. Con abitudini e usi profondamente diversi dai nostri. L'ennesima dimostrazione di questa tendenza giunge da Firenze. Il preside dell'istituto tecnico Marco Polo, Ludovico Arte, ha deciso di destinare un'per pregare. Interamente a disposizione degli studenti musulmani durante ilappena iniziato. Alcune studentesse, di fede musulmana, avevano infatti sollevato la questione e il dirigente scolastico le ha prontamente accontentate. «Due giorni fa sono venute ...

