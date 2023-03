Nella quarta e ultima avventura della saga, il killer vendicatore è braccato dalla sua stessa corporazione per tutta la città di Parigi (Di sabato 25 marzo 2023) JOHN WICK 4 Genere: azione ? 1/2Regia: Chad Stahelski. Con Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Ian McShane, Bill Skarsård Da sinistra, Laurence Fishburne (Bowery King), Keanu Reeves (John Wick) e Ian McShane (Winston) in “John Wick 4” (foto Murray Close). Leggi anche › Keanu Reeves e Alexandra Grant di nuovo sul red carpet. Ed è ancora amore › Tutto il fascino di Keanu Reeves in “John Wick”: una saga di successo oltre ogni previsione Keanu Reeves, indistruttibile, che indossi o no il fresco di lana bullet-proof, si rimette in viaggio, da New York a Osaka, da Berlino a Parigi (dove capitombolerà ripetutamente sui 222 gradini che conducono alla basilica del Sacré-Cœur, ma questo ... Leggi su iodonna (Di sabato 25 marzo 2023) JOHN WICK 4 Genere: azione ? 1/2Regia: Chad Stahelski. Con Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Ian McShane, Bill Skarsård Da sinistra, Laurence Fishburne (Bowery King), Keanu Reeves (John Wick) e Ian McShane (Winston) in “John Wick 4” (foto Murray Close). Leggi anche › Keanu Reeves e Alexandra Grant di nuovo sul red carpet. Ed è ancora amore › Tutto il fascino di Keanu Reeves in “John Wick”: unadi successo oltre ogni previsione Keanu Reeves, indistruttibile, che indossi o no il fresco di lana bullet-proof, si rimette in viaggio, da New York a Osaka, da Berlino a(dove capitombolerà ripetutamente sui 222 gradini che conducono alla basilica del Sacré-Cœur, ma questo ...

