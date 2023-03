NDG su Amici: “Ho ripreso in mano la mia vita” (Di sabato 25 marzo 2023) NDG parla di Amici a Verissimo. Archiviata la sua esperienza nel talent show di Canale 5, è pronto per tirare le somme e volgere lo sguardo verso il suo percorso. Per NDG, eliminato nella prima puntata del serale di Amici, il programma è stato “un’esperienza assurda, quasi non reale, un mondo a parte”. Ha trovato particolarmente stimolante vivere con persone che inseguono un sogno e con loro confrontarsi tutti i giorni, un’occasione che nella vita lontana dal talent non ha avuto molto spesso. “Ho avuto ragazzi con cui condividere questo sogno, ed è la cosa più bella di Amici”, le sue parole. Non tutti sanno che NDG ha iniziato il suo percorso nell’arte ballando, per poi spostarsi al canto in seguito ad un infortunio che non gli permetteva di proseguire con le lezioni di ballo. Ma il giovane artista ha trovato ... Leggi su optimagazine (Di sabato 25 marzo 2023) NDG parla dia Verissimo. Archiviata la sua esperienza nel talent show di Canale 5, è pronto per tirare le somme e volgere lo sguardo verso il suo percorso. Per NDG, eliminato nella prima puntata del serale di, il programma è stato “un’esperienza assurda, quasi non reale, un mondo a parte”. Ha trovato particolarmente stimolante vivere con persone che inseguono un sogno e con loro confrontarsi tutti i giorni, un’occasione che nellalontana dal talent non ha avuto molto spesso. “Ho avuto ragazzi con cui condividere questo sogno, ed è la cosa più bella di”, le sue parole. Non tutti sanno che NDG ha iniziato il suo percorso nell’arte ballando, per poi spostarsi al canto in seguito ad un infortunio che non gli permetteva di proseguire con le lezioni di ballo. Ma il giovane artista ha trovato ...

