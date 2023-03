NBA | Fontecchio scrive il career high ma Utah va ko con Milwaukee Successi importanti per Warriors e Lakers | affondano i Mavericks

(Di sabato 25 marzo 2023) La stagione regolare NBA sta muovendo i suoi ultimi passi, prima dei fuochi d’artificio dei playoff. Dieci le partite giocate durante la notte, senza troppe sorprese visti i trend delle squadre e con una piccola, buona notizia per la palla a spicchi azzurra. Poiché, nella brutta sconfitta casalinga per 144-116 degliJazz al cospetto deiBucks, c’è gloria per Simone. L’ex Olimpia Milano firma il suo massimo in carriera oltreoceano con 26 punti in 25 minuti (4/7 da tre punti), dimostrando ancora una volta di poter avere un posto nella lega dei giganti. Partita praticamente mai in discussione, con Giannis Antetokounmpo (24 per lui) e compagni partiti con un 11-0 di parziale nei primi due minuti e mai più voltatisi indietro. Vittoria importante in chiave playoff per i Golden State, che ...

Markkanen (40 punti e 12 rimbalzi) il migliore fra gli uomini di coach Hardy, per Simone 5 punti (2/7 dal campo con 1/3 dall'arco), un rimbalzo e due assist in 20 minuti. A Est Milwaukee ...

La stagione regolare NBA sta muovendo i suoi ultimi passi ... per 144-116 degli Utah Jazz al cospetto dei Milwaukee Bucks, c’è gloria per Simone Fontecchio. L’ex Olimpia Milano firma il suo massimo in ...L'azzurro ritocca di tre punti il suo primato personale in NBA, stabilito il 13 marzo sul campo dei Miami Heat. Promosso in quintetto da coach Hardy per la terza volta in stagione, Fontecchio risponde ...