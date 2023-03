NBA 2022 2023 | Fontecchio brilla nel ko dei Jazz | a Philadelphia non basta Embiid contro Golden State

(Di sabato 25 marzo 2023) Continua a regalare emozioni la regular season NBA, ormai prossima alla sua conclusione. Nella notte italiana tra venerdì 24 e sabato 25 marzo si sono disputati dieci match e a prendersi la scena è stato un italiano. Simoneha infatti realizzato 26 punti, massimo stagionale, nella sconfitta dei suoi Utahper 144-116i Milwaukee Bucks. Sicuramente non si è trattato di punti decisivi ai fini del punteggio dato che il match è stato a senso unico, tuttavia l’azzurro ha ribadito di poter dire la sua in NBA confermando i progressi degli ultimi mesi. Per lui 9/16 al tiro con 4 triple a bersaglio e 4/4 ai liberi. RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE Protagonista in una sconfitta anche Joel, autore di ben 46 punti ma incapace di guidare i suoi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NBA | #Fontecchio brilla nel ko dei Jazz, a Philadelphia non basta #Embiid contro i #GoldenStateWarriors - StorieASpicchi : RT @MicheleConti00: Efficienza a metà campo dei Cleveland Cavaliers: -2021/22: 94.2 PTI/100 POSS (20°) -2022/23: 99.8 PTI/100 POSS (9°) Il… - MicheleConti00 : Efficienza a metà campo dei Cleveland Cavaliers: -2021/22: 94.2 PTI/100 POSS (20°) -2022/23: 99.8 PTI/100 POSS (9°)… - SportInTV_IT : NBA 2022/2023: le partite in diretta su Sky Sport (24-28 marzo) - DavideFuma : RT @Eurosport_IT: Banchero ?? Coco Gauff & Jimmy Butler ?? Tutte le curiosità delle notte #NBA ?? -

... match valido per la trentesima giornata dell'Eurolega/2023. Le 'V' nere hanno combattuto ...perchè ha fatto vedere di essere un giocatore capace di giocare minuti importanti anche in.' CRONACA ...... Crystal Bell, più interessata alla media scolastica che all'; Deja Monique Cruz nel ruolo della ... L'incontro tra il Papa e i dieci giovani adulti si è svolto nel luglioal Pigneto, uno dei ...Nel corso delinfatti, l'anno che poi è finito con il Mondiale in Qatar, per ogni singola ... E se state pensando allao alla Formula Uno vi sbagliate, e anche di grosso. Spicca infatti la NFL ...

NBA: 5 curiosità della notte che vi siete persi. Okoro decisivo, i numeri di Banchero, Butler fa emozionare Coco Gauff Eurosport IT

NBA - Prova superlativa di Simone Fontecchio, che in 25 minuti di gioco trova 26 punti e firma così il suo miglior punteggio in carriera, anche se non basta perché i suoi Utah Jazz perdono comunque ...Ecco tutti i risultati della notte del 23 marzo di regular season NBA 2022/23. Bene LA Clippers, New Orleans ed Orlando.