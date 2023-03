Nazionali – Ibrahimovic supera Zoff, ma la beffa arriva da… Gibilterra (Di sabato 25 marzo 2023) Zlatan Ibrahimovic, scendendo in campo con la Svezia, ha battuto un record di Dino Zoff, ma la beffa per lui arriva da Gibilterra Leggi su pianetamilan (Di sabato 25 marzo 2023) Zlatan, scendendo in campo con la Svezia, ha battuto un record di Dino, ma laper luida

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : Nazionali - #Ibrahimovic supera #Zoff, ma la beffa arriva da... Gibilterra - RadioRossonera : 'Tanto di cappello per ció che fa a quell'età' ?? Scambio di battute tra #Lukaku su Zlatan #Ibrahimovic dopo il mat… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Svezia-Belgio, formazioni ufficiali: titolari Lukaku e Trossard. Ibrahimovic out - Mediagol : Svezia-Belgio, formazioni ufficiali: titolari Lukaku e Trossard. Ibrahimovic out - WiAnselmo : RT @Mediagol: Svezia-Belgio, le probabili formazioni: Ibrahimovic sfida Lukaku, remake del derby -