Naufragio di Cutro, un mese dopo: le 5 domande ancora senza risposta (Di sabato 25 marzo 2023) L’imbarcazione Summer Love, un caicco di legno lungo 25 metri, con a bordo 180 migranti, era partita alle 3 di notte da Smirne e sarebbe dovuta arrivare in Italia il 25 febbraio. Avvisterà le coste di Steccato di Cutro il 26 alle tre del mattino. Una virata improvvisa degli scafisti spaventati da alcune luci provenienti dalla spiaggia, la porterà a sbattere in una secca a pochi metri dalla riva. Un centinaio di passeggeri muoiono annegati: trenta di loro non hanno nemmeno 18 anni, ci sono molte donne. Una strage. A un mese dal Naufragio più drammatico degli ultimi 10 anni nei mari italiani, c’è un’inchiesta della procura di Crotone che dovrà ricostruire i fatti. Ma ad oggi sono diversi i lati oscuri di questa vicenda. Cinque domande senza una risposta chiara, scenari ... Leggi su lastampa (Di sabato 25 marzo 2023) L’imbarcazione Summer Love, un caicco di legno lungo 25 metri, con a bordo 180 migranti, era partita alle 3 di notte da Smirne e sarebbe dovuta arrivare in Italia il 25 febbraio. Avvisterà le coste di Steccato diil 26 alle tre del mattino. Una virata improvvisa degli scafisti spaventati da alcune luci provenienti dalla spiaggia, la porterà a sbattere in una secca a pochi metri dalla riva. Un centinaio di passeggeri muoiono annegati: trenta di loro non hanno nemmeno 18 anni, ci sono molte donne. Una strage. A undalpiù drammatico degli ultimi 10 anni nei mari italiani, c’è un’inchiesta della procura di Crotone che dovrà ricostruire i fatti. Ma ad oggi sono diversi i lati oscuri di questa vicenda. Cinqueunachiara, scenari ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lauraboldrini : Davanti ai circa 100 morti del naufragio di #Cutro, come può un ministro fare una battuta strafottente alla giornal… - mara_carfagna : Chi accusa il governo di essere responsabile della morte dei #migranti annegati a #Cutro commette un grave errore,… - SimonaMalpezzi : Disertano Cutro nei giorni del naufragio e ci vanno tardi per fare un cdm show, non indagano le responsabilità e no… - LaStampa : Naufragio di Cutro, un mese dopo: le 5 domande ancora senza risposta - Massimo68548406 : RT @lauraboldrini: Davanti ai circa 100 morti del naufragio di #Cutro, come può un ministro fare una battuta strafottente alla giornalista… -