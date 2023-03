Naufragio Cutro, trovato corpo a Capo Rizzuto: vittime diventano 90 (Di sabato 25 marzo 2023) (Adnkronos) – Salgono a 90 le vittime accertate del Naufragio di Steccato di Cutro (Crotone) del 26 febbraio scorso. Poco fa, a quasi un mese dalla strage in mare, è stato rinvenuto un corpo a Capo Rizzuto. Il cadavere verrà dato in consegna alla Polizia scientifica. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 marzo 2023) (Adnkronos) – Salgono a 90 leaccertate deldi Steccato di(Crotone) del 26 febbraio scorso. Poco fa, a quasi un mese dalla strage in mare, è stato rinvenuto un. Il cadavere verrà dato in consegna alla Polizia scientifica. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

