Nasconde in una buca i suoi risparmi per comprare un iPhone alla fidanzata, poi la scoperta choc: "I soldi sono marciti ma spuntato un albero" – VIDEO (Di sabato 25 marzo 2023) Se mai vi venisse in mente di Nascondere i vostri risparmi in una buca nel giardino, leggete questo articolo prima di farlo. L'utente di TikTok @jerry rico92 ha raccontato infatti in questo VIDEO diventato virale la disavventura che gli è capitata quando ha deciso di seppellire in una buca scavata nel terreno i risparmi che aveva messo da parte per fare un regalo alla sua fidanzata. L'uomo aveva pensato di Nascondere così i soldi necessari a comprare l'ultimo modello di iPhone che voleva donare all'amata per San Valentino: aveva pensato che quello potesse essere l'unico posto in cui lei non li avrebbe mai scoperti ma non ha fatto i conti con le conseguenze dell'umidità del terreno.

