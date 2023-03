Napoli, Venerato conferma il possibile addio di Lozano: Laurientiè il sostituto? (Di sabato 25 marzo 2023) Il giornalista Ciro Venerato conferma la possibilità che Hirving Lozano possa partire nella finestra di mercato estiva. L’addio del messicano porterebbe il ds Giuntoli ad andare sul mercato per trovare il sostituto adatto. Le piste calde sono quelle di Adama Traorè, Armand Laurientiè e Jesper Karlsson. Il giocatore che la dirigenza partenopea sta pensando per L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 25 marzo 2023) Il giornalista Cirola possibilità che Hirvingpossa partire nella finestra di mercato estiva. L’del messicano porterebbe il ds Giuntoli ad andare sul mercato per trovare iladatto. Le piste calde sono quelle di Adama Traorè, Armande Jesper Karlsson. Il giocatore che la dirigenza partenopea sta pensando per L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... maresca_franco : RT @Turismo_Napoli: Santuario di San Gennaro alla Solfatara San Gennaro, come da tradizione, viene venerato nel Duomo di #Napoli ma esiste… - VaIg96 : @MicheleCimmino @pisto_gol La domanda è “Perché la Juve non lo ha chiamato?” Oppure “Allegri avrebbe mai vinto 5 sc… - Turismo_Napoli : Santuario di San Gennaro alla Solfatara San Gennaro, come da tradizione, viene venerato nel Duomo di #Napoli ma esi… - AZimbello : RT @Rnaples7: Da grande voglio essere Ciro Venerato. Step 1: prendere una notizia a caso Step 2: inventarsi di aver contattato il Napoli… - NapoliFCNews : Venerato: 'Vlahovic-Napoli da escludere, ma può arrivare quest'altro bomber in estate' #Napoli #SSCNapoli… -