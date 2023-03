Napoli | situazioni rinnovi | tre big attendono

Leggi su calcionews24

Non solo al campo, ma ilsta già pensando anche ad alcunedi certi giocatori in scadenza nel 2024. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i tre nomi sono quelli di Rrahmani, Zielinski e Lozano. Se per il centrale con uno sforzo si potrebbe chiudere, le offerte a ribasso per il polacco e il messicano stanno facendo attendere i due giocatori.di cui si parlerà magari al termine del campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24.