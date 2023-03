Napoli piange Claudio | militare morto a soli 45 anni

(Di sabato 25 marzo 2023). Aveva solo 45Mosele, l’uomoieri a. Strazio e sconcerto per il prematuro decesso del sergente maggiore aiutante.Mosele Mosele aveva appunto 45e pare sia stato colpito da un infarto che gli si sarebbe rivelato fatale. L’uomo aveva un figlio. I funerali si terranno oggi L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cicciagatta : RT @11Giuliano: Selezione programmata: Napoli, una tragica notizia questa mattina ha sconvolto l’intera comunità di Giugliano. Antonio Sess… - Marco36116213 : RT @11Giuliano: Selezione programmata: Napoli, una tragica notizia questa mattina ha sconvolto l’intera comunità di Giugliano. Antonio Sess… - mariamworldart : RT @11Giuliano: Selezione programmata: Napoli, una tragica notizia questa mattina ha sconvolto l’intera comunità di Giugliano. Antonio Sess… - Sigfrido007 : RT @11Giuliano: Selezione programmata: Napoli, una tragica notizia questa mattina ha sconvolto l’intera comunità di Giugliano. Antonio Sess… - algablu : RT @11Giuliano: Selezione programmata: Napoli, una tragica notizia questa mattina ha sconvolto l’intera comunità di Giugliano. Antonio Sess… -

Ricordata come una persona semplice, simpatica e sempre disponibile, la signora Annamaria lascia il marito Stefano che in queste ore lain sieme ai figli. La dinamica del tragico incidente è ...A meil cuore nel pensare che ci saranno italiani che moriranno perché nessuno gli ha ... mentre esattamente per gli stessi chilometri da Roma aci mettono 56 minuti. Dopo vent'anni che ...... oltre a quelli effettuati dal personale dell'Asl2 Nord, si potrà capire cosa è davvero ... la Campaniainfatti anche la scomparsa di un muratore di 29 anni, deceduto mentre effettuava ...

Napoli piange Abele Hivett, travolto da un’auto alle Isole Cayman: “Dai Quartieri a Londra, tut... Il Riformista

Mentre Napoli (quella vera) piange Francesco Pio che, stando a quanto riferiscono le fonti investigative, sarebbe stato ucciso dal figlio di un camorrista - mentre gli onesti celebrano il ricordo di D ...Tenere tutto insieme: la città da film incoronata dagli americani e quella orribile in cui un ragazzo di 18 anni muore per nulla ...