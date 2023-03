Napoli | Osimhen è uno dei bomber più decisivi al mondo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Sarebbe bellissimo se #Osimhen e #Kvara restassero anche l’anno prossimo. Ma se per Osimhen arrivasse (ed è possibi… - anperillo : È una marcia trionfale senza precedenti nella storia del calcio italiano. Spettacolo e dominio assoluto anche a… - CB_Ignoranza : - Miglior attacco - Miglior difesa - Capocannoniere - Miglior assistman - +21 sulla seconda. Il Napoli domina… - sscalcionapoli1 : Ziliani: “In caso di partenza di Osimhen il Napoli dovrebbe prendere Hojlund” - lu___01 : A quanto e a chi lo venderà l’Atalanta questa estate? Parto io: Napoli 45-50 mln (post cessione Osimhen) -

Dalle sagome dei giocatori nei Quartieri Spagnoli alle torte: ora "Choose Naples" ha deciso di iniziare un tour guidato tra i vicoli della festa scudetto del...Sorprendente sconfitta per la Nigeria di Victorche esce sconfitta dopo la partita contro la Guinea, terminata 0 - 1. Il bomber delha giocato tutta la partita non riuscendo a dare il ......del. Pari per il Camerun di André - Frank Zambo Anguissa : 1 - 1 contro la Namibia e impiego per tutti i 90 minuti per il centrocampista azzurro. Sconfitta, invece, per Victor, ...

La Gazzetta dello Sport si focalizza sull’attaccante del Napoli Victor Osimhen definendolo uno dei bomber più decisivi al mondo. L’attaccante del Napoli Victor Osimhen è decisivo ormai quasi d ogni ...Serata da dimenticare per i calciatori del Napoli impegnati in nazionale ... dagli azzurri impegnati nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa. La Nigeria di Victor Osimhen è stata sconfitta 1-0 dalla ...