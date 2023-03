Napoli | mamma rinuncia alla spesa per sua figlia Poi quel gesto cambia tutto

(Di sabato 25 marzo 2023) Una storia che arriva dcittà die che ci scalda il cuore di buoni sentimenti. La vicenda ha fatto subito il giro del web, e testimonia che il cuore delle persone non è indifferente. Una donna non riesce a dire di no ad una piccola richiesta della sua bambina, in vicinanza della Pasqua. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Sconcerto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove la mamma di un'alunna ha fatto irruzione a scuola… - el__cantero : @James_Senise @Vink901 Ma infatti è pessimo. Secondo me potrebbe anche risalire al Napoli di Sarri, cioè quello pe… - TOSADORIDANIELA : RT @mariobianchi18: ll #25marzo 1928 nasceva #NunzioGallo. Cantante. Nel 1956 vinse la prima #Canzonissima con Mamma e nel 1957 primeggiò a… - rep_napoli : Prof picchiata dalla mamma di un’alunna. Docenti contro la preside: “Da lei silenzio” [di Mariella Parmendola] [agg… - Givememynoun : RT @Agenzia_Ansa: Sconcerto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove la mamma di un'alunna ha fatto irruzione a scuola ed ha… -

... a Camaldoli, a Vallombrosa, a Padova, a san Luca a Bologna e in altre località comedove ho ...Filippo che fa sfoggio del suo giubbotto di pelle che porta la scritta "niente paura sono la...A Castellammare di Stabia, ladi una ragazzina ha fatto irruzione nel liceo artistico Plinio Seniore, nella succursale di via Virgilio. La donna è entrata in classe, avrebbe preso per i capelli ...Choc nel liceo classico: una donna aggredisce in classe l'insegnante per un brutto voto alla figlia. Solidarietà dal ministro Valditara. Ma accuse alla dirigente: " Non le è stata ...

Mamma entra in classe e prende a schiaffi l'insegnante della figlia Today.it

Iolanda viveva a Trecase, in provincia di Napoli, e insegnava matematica al liceo statale Pitagora ... si è unita con un commosso ricordo "Donna solare, mamma splendida, insegnante lodevole". La donna ...Sconcerto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove la mamma di un’alunna ha fatto irruzione in una classe del liceo classico Plinio Seniore, ed ha aggredito la docente di inglese ...