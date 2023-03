(Di sabato 25 marzo 2023) In casail difensore arrivato la scorsa estate dal Fenerbahce, Kim Min-jae, ha voluto fare chiarezza sul proprioallontanando qualsiasi possibile voce che a fine stagione lo vedrebbe lontano dalla città campana. Il calciatore è giunto in Italia dalla Turchia a luglio dell’anno scorso. Da illustre sconosciuto, il sudcoreano, è diventato uno dei giocatori cardine della squadra allenata da mister Luciano Spalletti. Tanta corsa, grinta, ma soprattutto tempi d’anticipo perfetti e solidità difensiva: queste le maggiori caratteristiche del classe ’96, che in stagione non ha nemmeno disdegnato la via del gol. Da quando è arrivato, con la maglia del, tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, ha raccolto ben 35 presenze condite da 2 reti e un assist. Un’ottima media per un difensore centrale, vera e propria roccia della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #SerieA | @sscnapoli, le parole di #Kim sulle voci di trasferimento - anperillo : È una marcia trionfale senza precedenti nella storia del calcio italiano. Spettacolo e dominio assoluto anche a… - NapoliAddict : Napoli, Kim rassicura: 'Futuro a Manchester? Quante sciocchezze' #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Oasport - infoitsport : COREA DEL SUD - Kim:'Rumors di mercato? Sciocchezze! Mi concentro solo sul Napoli' - infoitsport : Kim: “Concentrato sul Napoli, puntiamo alla Champions. Io allo United? Ecco la verità” -

Musica e parole di, colosso deldi Spalletti, che direttamente dalla Corea del Sud spazza via tutte le voci sul suo futuro. Almeno per ora. A far tremare i partenopei è la clausola ...Calcio 2022 - 2023 Serie A Squadra'Non penso affatto solo alla vittoria dello scudetto. La stagione non è ancora finita e non sappiamo cosa accadrà nelle prossime settimane'.Min - Jae dal ritiro della Corea del Sud che ...Il difensore delMin - Jae dal ritiro della Nazionale sudcoreana ha fatto il punto della sua situazione: "Non mi interessano le voci di mercato perché non sono vere. Da 4 - 5 anni si parla sempre dei miei ...

Napoli, Kim dribbla il mercato per lo scudetto: "Voci non vere, resto concentrato" - Sportmediaset Sport Mediaset

"Bacoli si colora di azzurro. E così il Napoli scende in spiaggia. Tante bandiere, cori da stadio in filodiffusione. A Miliscola è possibile sdraiarsi accanto a Spalletti, Oshimen, Kim o Di Lorenzo. È ...SERIE A - Il difensore sudcoreano è impegnato con la propria nazionale, ma dal ritiro ha fatto capire di essere concentrato sul finale di stagione con gli azzurri e sul futuro all'ombra del Vesuvio.