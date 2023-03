Napoli, fiaccolata per Francesco Pio al grido di “Legalità”: “Presto murale per Pio” (Di sabato 25 marzo 2023) Al grido di “Legalità” e “Pio vivrà sempre con noi” hanno sfilato per le strade di Pianura oltre mille persone per ricordare il giovane ucciso a Mergellina. Una fiaccolata si è tenuta ieri per Francesco Pio Maimone a Pianura, quartiere dove viveva il giovane ucciso la scorsa domenica fuori uno chalet di Mergellina a Napoli. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 25 marzo 2023) Aldi “” e “Pio vivrà sempre con noi” hanno sfilato per le strade di Pianura oltre mille persone per ricordare il giovane ucciso a Mergellina. Unasi è tenuta ieri perPio Maimone a Pianura, quartiere dove viveva il giovane ucciso la scorsa domenica fuori uno chalet di Mergellina a. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

