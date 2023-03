Napoli, colpo di scena: vicino l’accordo per il rinnovo del contratto! (Di sabato 25 marzo 2023) In campo gli uomini guidati da mister Luciano Spalletti stanno sorprendendo tutti, dominando il campionato di Serie A. Tra i fattori che hanno determinato lo splendido percorso svolto fin qui c’è sicuramente la profondità della rosa a disposizione del mister. Tutti gli effettivi della rosa, quando chiamati in causa, si sono sempre rivelati utili, dimostrando professionalità, attenzione e voglia. Tra questi c’è Juan Jesus, che nelle 11 presenze di quest’anno si è sempre fatto trovare pronto. Juan Jesus pronto a rinnovare con il Napoli, ma c’è una novità sulla durata: la notizia Grazie alle sue prestazioni, l’ex centrale difensivo di Inter e Roma ha convinto la dirigenza a rinnovare il suo contratto. Secondo quanto riferito da TuttoMercatoWeb l’accordo tra Juan Jesus e la dirigenza azzurra è oramai ad un passo. rinnovo Juan ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 25 marzo 2023) In campo gli uomini guidati da mister Luciano Spalletti stanno sorprendendo tutti, dominando il campionato di Serie A. Tra i fattori che hanno determinato lo splendido percorso svolto fin qui c’è sicuramente la profondità della rosa a disposizione del mister. Tutti gli effettivi della rosa, quando chiamati in causa, si sono sempre rivelati utili, dimostrando professionalità, attenzione e voglia. Tra questi c’è Juan Jesus, che nelle 11 presenze di quest’anno si è sempre fatto trovare pronto. Juan Jesus pronto a rinnovare con il, ma c’è una novità sulla durata: la notizia Grazie alle sue prestazioni, l’ex centrale difensivo di Inter e Roma ha convinto la dirigenza a rinnovare il suo contratto. Secondo quanto riferito da TuttoMercatoWebtra Juan Jesus e la dirigenza azzurra è oramai ad un passo.Juan ...

