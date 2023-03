Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : '#Nagelsmann è già corteggiato da una big: c'entra il futuro di Conte': Il tedesco potrebbe dalla prossima stagione… - Pynodago01 : @mirkonicolino Nagelsmann è già d’accordo col Tottenham e ai “vecchi” la cosa non è piaciuta? - mlenzi72 : @salpaladino Pare che il 'qualcosa di grosso' sia lui. Un senatore dello spogliatoio (credo sia 1 anno più vecchio… - _Zeroazero : Ora è ufficiale: il #BayernMunich ha comunicato l'esonero di #Nagelsmann. Il posto sulla panchina bavarese sarà pre… - tom_calderigi : Nagelsmann: -25 mln di clausola. -Eliminazione ai quarti con Villarreal arrivato in Conference. -Ha messo alla p… -

...è stato esonerato dal Bayern , ma l'interesse verso di lui non manca. Il Tottenham ci pensa, visto che l'addio con Antonio Conte è ormai certo. Il 35enne era nel mirino degli inglesi,...... il Bayern Monaco caccia Julianaffidandosi a Tuchel per il finale di stagione. ... LEVY OSSERVA - Prima del terremoto a Monaco di Baviera, a Londra si pensavaalle soluzioni in caso di ...... che non sarà dunque in panchinaa partire dalla prossima sfida contro il Borussia Dortmund. Ma quali sono i motivi che si nascondono dietro l'esonero diSecondo quanto riportato ...