Mutti: "Napoli, faccio fatica a trovare le parole per complimentarmi per la gestione di Spalletti'' (Di sabato 25 marzo 2023) Bortolo Mutti, ex allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, sulle frequenze di Radio Marte. Queste le sue parole: "Si è detto di tutto sul Napoli, faccio quasi fatica a trovare le parole per complimentarmi per la gestione di Luciano che sta gestendo il momento con maturità e saggezza, con la consapevolezza che è necessario avere prudenza nelle cose. -afferma Mutti - Certo, la città deve godere anche il momento e la classifica, condividendo la gioia con allenatore e squadra, soprattutto perché si tratta di un ambiente che ha spesso sofferto senza riuscire a raggiungere grandi traguardi. Ed ora ci sta riuscendo con un calcio che piace e con dei calciatori che si sono ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 25 marzo 2023) Bortolo, ex allenatore del, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, sulle frequenze di Radio Marte. Queste le sue: "Si è detto di tutto sulquasileperper ladi Luciano che sta gestendo il momento con maturità e saggezza, con la consapevolezza che è necessario avere prudenza nelle cose. -afferma- Certo, la città deve godere anche il momento e la classifica, condividendo la gioia con allenatore e squadra, soprattutto perché si tratta di un ambiente che ha spesso sofferto senza riuscire a raggiungere grandi traguardi. Ed ora ci sta riuscendo con un calcio che piace e con dei calciatori che si sono ...

