MotoGP TV8 | orario gara GP Portogallo in chiaro | programma e differita 26 marzo

(Di sabato 25 marzo 2023) Il Motomondiale 2023 vedrà concludersi domani, domenica 26, il fine settimana del GP delcon il warm up e le gare che si disputeranno a Portimao e saranno valide per la prima tappa del calendario di, Moto2 e Moto3. Di seguito il calendario, ile l’d’inizio della domenica del GP del2023, prima tappa del Motomondiale delle classi, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport, Sky Sport Uno, in diretta streaming su SkyGo, Now, in diretta live testuale su OA Sport. Latv indelladellasarà fruibile alle ore 17.00 su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le gare di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gponedotcom : Ecco tutti gli orari del primo appuntamento stagionale con il debutto dell'attesa Sprint Race: la tappa portoghese… - sportli26181512 : MotoGP, la gara sprint del GP Portogallo in LIVE streaming da Portimao: Alle 16 scatta la prima storica gara sprint… - alessandro_cda : @VeraSpadini E oggi mi gusto una lunga maratona su Tv8 fino alle 17.30 in compagnia della regina della MotoGP, ovve… - Nicola89144151 : Appuntamento alle 16:00 per la Sprint (12 giri) 12 punti al vincitore, punti ai primi 9 Diretta: Sky Sport Uno, S… - AttilioFarinel1 : @Mynamei25892973 Inizia MOTOGP, saluto tutti !! TV8 ! -

Per coloro che non riuscissero a seguire l'evento, in diretta su Sky Sport, la gara sarà trasmessa anche in chiaro e in differita da, in questo caso alle 14:15.VEDI ANCHEPortogallo 2023, ecco i nuovi Orari TV su Sky,e NOWPortogallo 2023: la griglia di partenza e i risultati del weekendPortogallo 2023, gran pole di Marc Marquez! ...Qui tutti gli orari per vedere laa Portimao sue SKY, ricordiamo che il calendario dellavede come prossimo appuntamento il GP di Argentina nel weekend dal 31 mar al 2 apr. Nelle ...

MotoGp Portogallo, la stagione al via da Portimao. Gli orari tv – Quando e dove vedere qualifiche,… Il Fatto Quotidiano

Fernandez, 20 R. Fernandez, 21 Di Giannantonio. Il Gp di Portimao sarà visibile su Sky Sport, sui canali Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW: è disponibile anche in chiaro su Tv8.Se si cercava lo spettacolo, bisogna dire che il primo esperimento sembra aver raggiunto l'obiettivo, perché sicuramente non c'è stato da annoiarsi nella prima Sprint della storia della MotoGP. Anche ...