MotoGP, qualifiche Gp Portogallo 2023. Marquez: “Pole non è posizione reale”. Bagnaia: “Importante stare davanti” (Di sabato 25 marzo 2023) “Non è bello, ma era l’unico modo per fare la Pole con la nostra Honda”. Marc Marquez ha commentato così la sua Pole position nel Gran Premio del Portogallo, primo appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP. Lo spagnolo ha utilizzato al meglio il gioco delle scie, riuscendo con abilità a stampare un tempo decisamente inferiore alle attese. “Non è la nostra posizione reale, i veri valori verranno fuori già oggi pomeriggio con la sprint race” ha concluso Marquez. Alle sue spalle c’è Francesco Bagnaia, che accoglie il secondo posto con sentimenti contrastanti: “Sicuramente è Importante partire davanti sia nella sprint race che nella gara di domani. La prima fila era l’obiettivo, peccato ... Leggi su sportface (Di sabato 25 marzo 2023) “Non è bello, ma era l’unico modo per fare lacon la nostra Honda”. Marcha commentato così la suaposition nel Gran Premio del, primo appuntamento del Mondialedi. Lo spagnolo ha utilizzato al meglio il gioco delle scie, riuscendo con abilità a stampare un tempo decisamente inferiore alle attese. “Non è la nostra, i veri valori verranno fuori già oggi pomeriggio con la sprint race” ha concluso. Alle sue spalle c’è Francesco, che accoglie il secondo posto con sentimenti contrastanti: “Sicuramente èpartiresia nella sprint race che nella gara di domani. La prima fila era l’obiettivo, peccato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportMotoGP : ????'?? ???????? ?????????? ?????????????????????????? ?????? ???? ????????????????: ?????? ???? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????????????? ?????? ???????????????? ???????? I risultati ?… - sportface2016 : #MotoGP #PortugueseGP Marc #Marquez in pole a #Portimao: 'Ma non è la nostra posizione reale' - Italia_Notizie : MotoGp Portogallo 2023, qualifiche: Marquez in pole davanti a Bagnaia - P300it : MotoGP | GP Portogallo 2023, Qualifiche: Marc Márquez sorprende tutti e si prende la prima pole della stagione ? d… - FormulaPassion : #MotoGP / Bastianini involontario 'alleato' di Marquez nel beffare Bagnaia -