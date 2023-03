MotoGP | Portogallo | pole a Marquez daventi a Bagnaia

(Di sabato 25 marzo 2023) E' di Marcla primadella stagione 2023 in. Il pilota della Honda sul circuito di Portimao condividerà la prima fila con le Ducati del campione del mondo in carica Francesco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportMotoGP : ????'?? ???????? ?????????? ?????????????????????????? ?????? ???? ????????????????: ?????? ???? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????????????? ?????? ???????????????? ???????? I risultati ?… - SkySportMotoGP : ?? MotoGP a Portimao? ?? Tutte le info in vista del GP del Portogallo ?? E' già bagarre da sabato 25 marzo, dalle… - SkyTG24 : MotoGP, in Portogallo pole a Marquez davanti a Bagnaia - MAURO72016404 : RT @Agenzia_Ansa: MOTOGP | È di Marc Marquez la prima pole della stagione 2023. Il pilota della Honda sul circuito di Portimao condividerà… - Irenuskii : RT @SkySportMotoGP: ????'?? ???????? ?????????? ?????????????????????????? ?????? ???? ????????????????: ?????? ???? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????????????? ?????? ???????????????? ???????? I risultati ? http… -

Marc Marquez con la Honda ha conquistato la pole position del Gran Premio didel, il primo della stagione. Marquez , dopo le difficoltà dei giorni scorsi ha sfoderato un giro incredibile - tutto nella scia di Enea Bastianini - chiudendo in 1'37 226 , battendo ...Qualifiche Gp2023. Circuito di Portimao, 25 marzo 2023 Griglia di partenza. 1) M. Marquez 1:37.226 2) F. Bagnaia +0.064 3) J. Martin +0.228 4) M. Oliveira +0.295 5) J. Miller +0.323 6) E. ...Così Marc marquez ai microfoni di Sky Sport, dopo aver ottenuto la prima pole stagionale della classe, in. Una pole, con nuovo record della pista, che lo spagnolo ha definito "da ...

Portimao - Pilota Marc Marquez: un fuoriclasse. Si può discutere su tutto il resto, ma non su questo aspetto: ce ne sono pochi come lui. Per conquistare la prima pole del 2023, Marquez ha fatto… il ...E' di Marc Marquez la prima pole della stagione 2023 in MotoGP. Il pilota della Honda sul circuito di ... del mondo della Ducati Pecco Bagnaia subito dopo le qualifiche del GP di Portogallo, concluse ...