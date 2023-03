MotoGP: Portogallo, Marquez 'una pole da giocoliere' (Di sabato 25 marzo 2023) "Andando in scia ad un altro non è il modo più bello, ma per la Honda è l'unico". Così Marc Marquez ai microfoni di Sky Sport, dopo aver ottenuto la prima pole stagionale della classe MotoGP, in ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 25 marzo 2023) "Andando in scia ad un altro non è il modo più bello, ma per la Honda è l'unico". Così Marcai microfoni di Sky Sport, dopo aver ottenuto la primastagionale della classe, in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportMotoGP : ????'?? ???????? ?????????? ?????????????????????????? ?????? ???? ????????????????: ?????? ???? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????????????? ?????? ???????????????? ???????? I risultati ?… - SkySportMotoGP : ?? MotoGP a Portimao? ?? Tutte le info in vista del GP del Portogallo ?? E' già bagarre da sabato 25 marzo, dalle… - Italian : MotoGP: Portogallo, pole a Marquez davanti a Bagnaia - sportface2016 : #MotoGP #PortugueseGP Marc #Marquez in pole a #Portimao: 'Ma non è la nostra posizione reale' - Italia_Notizie : MotoGp Portogallo 2023, qualifiche: Marquez in pole davanti a Bagnaia -

MotoGP, i risultati delle qualifiche a Portimao: pole di Marquez, 2° Bagnaia ... da quest'anno il sabato si raddoppia: oggi si inaugura il nuovo format della gara sprint, l'esordio della Sprint Race sarà disponibile in diretta tv alle 16 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP , in ... MotoGP, in Portogallo pole a Marquez davanti a Bagnaia Bagnaia: "L'obiettivo era la prima fila" approfondimento MotoGP, Bagnaia è campione del mondo. A Valencia vince Rins. VIDEO 'Sono molto contento del primo giro fatto, poi mi è stato rovinato tutto ... MotoGp, a Portimao per Marquez pole 'da giocoliere' davanti a Bagnaia e Martin Marc Marquez con la Honda ha conquistato la pole position del Gran Premio di MotoGP del Portogallo, il primo della stagione. Marquez , dopo le difficoltà dei giorni scorsi ha sfoderato un giro incredibile - tutto nella scia di Enea Bastianini - chiudendo in 1'37 226 , battendo ... ... da quest'anno il sabato si raddoppia: oggi si inaugura il nuovo format della gara sprint, l'esordio della Sprint Race sarà disponibile in diretta tv alle 16 su Sky Sport Uno, Sky Sport, in ...Bagnaia: "L'obiettivo era la prima fila" approfondimento, Bagnaia è campione del mondo. A Valencia vince Rins. VIDEO 'Sono molto contento del primo giro fatto, poi mi è stato rovinato tutto ...Marc Marquez con la Honda ha conquistato la pole position del Gran Premio didel, il primo della stagione. Marquez , dopo le difficoltà dei giorni scorsi ha sfoderato un giro incredibile - tutto nella scia di Enea Bastianini - chiudendo in 1'37 226 , battendo ... MotoGP 2023. GP del Portogallo. Marc Marquez torna in pole! - MotoGP Moto.it Griglia di partenza MotoGP Portimao 2023 Qui tutti gli orari per vedere la MotoGP a Portimao su TV8 e SKY, Nelle qualifiche del GP del Portogallo, l’otto volte campione del mondo Marquez è riuscito quindi a ottenere un’importante qualifica ... MotoGP 2023. GP del Portogallo. Marc Marquez torna in pole! Pol Espargaro ha riportato una brutta caduta nel corso della P2 del Prémio TISSOT de Portugal. La sessione è stata interrotta e lo spagnolo è stato portato all'ospedale di Faro per… Leggi ... Qui tutti gli orari per vedere la MotoGP a Portimao su TV8 e SKY, Nelle qualifiche del GP del Portogallo, l’otto volte campione del mondo Marquez è riuscito quindi a ottenere un’importante qualifica ...Pol Espargaro ha riportato una brutta caduta nel corso della P2 del Prémio TISSOT de Portugal. La sessione è stata interrotta e lo spagnolo è stato portato all'ospedale di Faro per… Leggi ...