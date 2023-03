MotoGp | Pecco Bagnaia dopo la vittoria della Sprint Race | “Me la sono goduta”

(Di sabato 25 marzo 2023)ha vinto la primastagione. Sul circuito di Portimao (Portogallo), l’attuale campione del mondo ha cominciato come meglio non si poteva, portandosi a casa 12 punti importanti per la classifica piloti. Nuvola rossa, in sella alla sua Ducati, ha fatto il bello e il cattivo tempo, anticipando sul traguardo Jorge ... TAG24.

Ero partito molto male, ma sono riuscito a spingere subito e a superare tanti avversari con dei bei sorpassi suBagnaia, Jorge Martin e Marc Marquez. Non mi aspettavo di lottare con loro, ma è ......in carica e compagno di squadraBagnaia in sella alla Ducati, ha infatti concluso in anticipo il weekend portoghese uscendo di scena nel corso della prima sprint race della storia della: ...... ha detto il campione del mondo a Sky Sport. ' Ho solo cercato di non stare in scia agli ... anche se il target era comunque finire nei primi tre ', ha proseguito '' parlando della Sprint. ...

Pecco Bagnaia: “Valentino mi ha avvisato. Fare il bis in MotoGp è più difficile” la Repubblica

Finalmente ci siamo: sta per iniziare il mondiale di MotoGP. Questo sabato sono andate in scena sia ... Nel corso della Sprint, il passo migliore della Ducati era impossibile da replicare. Pecco ...Pecco Bagnaia vince la prima Sprint Race della storia della MotoGP. Sul circuito di Portimao, sede del Gran Premio del Portogallo che inaugura la stagione 2023 del motomondiale, il pilota torinese - ...