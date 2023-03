MotoGP oggi | GP Portogallo 2023 | orari FP3 | qualifiche e Sprint Race | tv | streaming | programma TV8 e Sky

(Di sabato 25 marzo 2023), sabato 25 marzo, sarà una giornata molto intensa per i piloti del Motomondiale. Sul tracciato di Portimao, in, si andrà a caccia del tempo migliore nelle, ma ci sarà anche un’importante novità se si parla della, ovvero la. Un nuovo format che metterà in palio i primi punti di questo campionato, ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà esatta di quella domenica. LA DIRETTA LIVE DI PROVE LIBERE,DISi prospetta, quindi, una sfida molto interessante e aperta a qualsiasi risultato dal momento che tutti i primattori della pista dovranno adattarsi a questa modifica epocale del ...

Marchess86 : Oggi si svolgono le qualifiche e la #sprintrace del #gpportugal di #MotoGP

Inizia in Portogallo la stagione. Attesa per il nuovo format della sprint race al ... una M1 che solo Quartararo ha saputo interpretare, la sfortuna e il morale che scivolava sempre più in basso: nei 2 campionati seguenti, a parte un podio a Jerez il pilota romano (ha 28 anni) è ...

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 e delle qualifiche del GP del Portogallo, primo round del Mondiale 2023 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. «Il modo di lavorare, qui vedo un'evoluzione e capisco dove stiamo andando. È molto motivante». Un inizio fortissimo nella MotoGp con Suzuki e Yamaha poi anni difficili, si è dato una spiegazione «A ...