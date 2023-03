MotoGP | Marco Bezzecchi accusa Aleix Espargaró | “Ha falciato mezza griglia e mi ha fatto retrocedere al 15° posto!”

(Di sabato 25 marzo 2023) E’ terminata dopo pochi giri la Sprint Race di. Il pilota del Team Mooney VR46, al via dall’ottava casella, aveva gran voglia di mettersi in mostra nel nuovo format della, che hail proprio esordio nel primo round del Mondiale 2023. Sul circuito di Portimao (Portogallo), il romagnolo ambiva alla top-5, ma i suoi propositi si sono infranti per via di un errore nelle prime battute. Una gara molto lottata, anche troppo, stando a quanto raccontato daai microfoni di Sky Sport: “Ero in gestione, ma in partenzaha praticamentee mi haal 15° posto. Sono risalito, ho provato a superarlo ma una buca ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Bezzecchi dopo la Sprint a Portimao: 'Le prime curve sono state una giungla': Marco Bezzecchi ha chiuso nella ghiai… - ElDiablo202020 : RT @gponedotcom: Marco Bezzecchi su di giri al termine della Sprint Race di Portimao: 'In Safety Commission ci sono piloti che reclamano qu… - gponedotcom : Marco Bezzecchi su di giri al termine della Sprint Race di Portimao: 'In Safety Commission ci sono piloti che recla… - FormulaPassion : Da Marco Bezzecchi pesanti accuse ad Aleix Espargaró #MotoGP #PortugueseGP - senandiiikaaa : @BriyataGH Ducati Lenovo Team: Francesco Bagnaia, Enea Bastianini Prima Pramac Racing: Jorge Martin, Johann Zarco… -

E' finita presto anche la gara diBezzecchi, andato a terra da solo a inizio quarto giro. La prima, storica vittoria è andata poi a Pecco Bagnaia al termine di una battaglia selvaggia, come ...Bezzecchi ha terminato con un ritiro la Sprint di Portimao dopo una caduta a inizio gara. Il ... FOTOGALLERY %s Foto rimanenti portimao Cadute e sorpassi: che show la 1Sprint inC'era ......La realtà però non è così per tutti e c'è chi non ci sta di Cosimo Curatola I l sabato della,... Al terzo giro ancheBezzecchi, per una scivolata dopo un contatto. E poi i sorpassi: Marc su ...

MotoGP, Marco Bezzecchi accusa Aleix Espargaró: "Ha falciato mezza griglia e mi ha fatto retrocedere al 15° posto!" OA Sport

E’ terminata dopo pochi giri la Sprint Race di Marco Bezzecchi. Il pilota del Team Mooney VR46, al via dall’ottava casella, aveva gran voglia di mettersi in mostra nel nuovo format della MotoGP, che ...Appuntamento alle 16 per la prima storica gara sprint, in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, in streaming su NOW, ed eccezionalmente anche in chiaro su TV8, in streaming su skysport.it e ...