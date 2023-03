MotoGP, Marc Marquez: “Ho rischiato tanto in frenata, abbiamo fatto un lavoro straordinario” (Di sabato 25 marzo 2023) E’ andata in archivio la prima Sprint Race della storia a Portimao, in occasione del Gran Premio del Portogallo. A vincerla è stata il campione del mondo Pecco Bagnaia battendo all’ultimo giro Jorge Martin e Marc Marquez. Una sprint race caratterizzata anche dalle cadute di Enea Bastianini, Luca Marini e Marco Bezzecchi. Marc Marquez, a caldo, ha analizzato la sua prestazione nella Sprint dopo la splendida pole position: “Ho dato tutto quello che potevo dare dal punto di vista fisico per arrivare sul podio e compensare il passo che mancava. Ho compensato in frenata, allungato il punto di staccata“. Sul lavoro svolto dal team: “abbiamo fatto un lavoro straordinario, voglio congratularmi con il team ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) E’ andata in archivio la prima Sprint Race della storia a Portimao, in occasione del Gran Premio del Portogallo. A vincerla è stata il campione del mondo Pecco Bagnaia battendo all’ultimo giro Jorge Martin e. Una sprint race caratterizzata anche dalle cadute di Enea Bastianini, Luca Marini eo Bezzecchi., a caldo, ha analizzato la sua prestazione nella Sprint dopo la splendida pole position: “Ho dato tutto quello che potevo dare dal punto di vista fisico per arrivare sul podio e compensare il passo che mancava. Ho compensato in, allungato il punto di staccata“. Sulsvolto dal team: “un, voglio congratularmi con il team ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlessioPiana130 : 1'37'226. Un giro strappalacrime. Da All In. Qualsiasi cosa possiate pensare o dire di Marc Marquez, ripensate a qu… - Agenzia_Ansa : MOTOGP | È di Marc Marquez la prima pole della stagione 2023. Il pilota della Honda sul circuito di Portimao condiv… - rtl1025 : ??? Francesco #Bagnaia su #Ducati ha vinto la prima #sprintrace della storia della #MotoGp a #Portimao in Portogallo… - notizienet : Moto: Portogallo; a Ducati Bagnaia prima sprint race MotoGp - Secondo Jorge Martin davanti alla Honda di Marc Marqu… - LH44addicted : RT @AnaCama_5544: In onore dell’inizio della MotoGP, il mio edit preferito della coppia di spagnoli nel motorsport che mi fa impazzire. Ca… -

Moto: Portogallo; a Ducati Bagnaia prima sprint race MotoGp ...MotoGp a Portimao in Portogallo in occasione del primo Gran Premio della stagione 2023 del MotoMondiale. Dietro al campione del mondo si è piazzata la Ducati Pramac di Jorge Martin e la Honda di Marc ... Motogp in Portogallo, Bagnaia vince la gara sprint ...MotoGp a Portimao in Portogallo in occasione del primo Gran Premio della stagione 2023 del MotoMondiale. Dietro al campione del mondo si è piazzata la Ducati Pramac di Jorge Martin e la Honda di Marc ... MotoGp, Bagnaia vince la gara sprint del Gp del Portogallo Riparte nel segno di Pecco Bagnaia il mondiale MotoGp . Il pilota torinese della Ducati ha vinto la gara sprint del Gp del Portogallo , prima prova ...dello spagnolo Jorge Martin e la Honda di Marc ... ...a Portimao in Portogallo in occasione del primo Gran Premio della stagione 2023 del MotoMondiale. Dietro al campione del mondo si è piazzata la Ducati Pramac di Jorge Martin e la Honda di......a Portimao in Portogallo in occasione del primo Gran Premio della stagione 2023 del MotoMondiale. Dietro al campione del mondo si è piazzata la Ducati Pramac di Jorge Martin e la Honda di...Riparte nel segno di Pecco Bagnaia il mondiale. Il pilota torinese della Ducati ha vinto la gara sprint del Gp del Portogallo , prima prova ...dello spagnolo Jorge Martin e la Honda di... Marquez, subito show a Portimao! Pole davanti a Bagnaia e Martin La Gazzetta dello Sport MotoGP / La classifica Mondiale dopo la Sprint in Portogallo Jack Miller ha stupito tutti andando addirittura al comando della gara per qualche centinaio di metri grazie alla doppia gomma soft, ma nel finale ha dovuto arrendersi al ritorno di Marc Marquez e ... Sprint Portimao MotoGp 2023: Bagnaia vince, caduta pesante per Bastianini Sprint Portimao MotoGp 2023: La prima Sprint nella storia del motomondiale va nelle mani dell’italiano Pecco Bagnaia con la sua Ducati. In partenza Marc Marquez ha tenuto la prima posizione, ma il suo ... Jack Miller ha stupito tutti andando addirittura al comando della gara per qualche centinaio di metri grazie alla doppia gomma soft, ma nel finale ha dovuto arrendersi al ritorno di Marc Marquez e ...Sprint Portimao MotoGp 2023: La prima Sprint nella storia del motomondiale va nelle mani dell’italiano Pecco Bagnaia con la sua Ducati. In partenza Marc Marquez ha tenuto la prima posizione, ma il suo ...