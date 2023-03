MotoGP, Marc Marquez fa l’impresa ed è in pole position a Portimao. 2° Bagnaia, in seconda fila Bastianini (Di sabato 25 marzo 2023) Marc Marquez si inventa un vero capolavoro e conquista la pole position per il Gran Premio del Portogallo 2023, primo round stagionale del Mondiale MotoGP. Si tratta della 92ma partenza al palo in carriera nel Motomondiale per il fenomeno di Cervera, la 64ma in top class e la prima in assoluto sull’impegnativo circuito di Portimao. L’otto volte campione mondiale della Honda ha disputato una qualifica perfetta dal punto di vista strategico, sfruttando al meglio alcuni riferimenti in pista nei momenti giusti (Joan Mir al primo tentativo in Q1, Enea Bastianini nel time-attack decisivo in Q2) e spingendosi dunque ben oltre i limiti attuali della sua RC213-V, come dimostra il suo incredibile crono di 1’37?226 valevole come nuovo record della pista. Completano la prima ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023)si inventa un vero capolavoro e conquista laper il Gran Premio del Portogallo 2023, primo round stagionale del Mondiale. Si tratta della 92ma partenza al palo in carriera nel Motomondiale per il fenomeno di Cervera, la 64ma in top class e la prima in assoluto sull’impegnativo circuito di. L’otto volte campione mondiale della Honda ha disputato una qualifica perfetta dal punto di vista strategico, sfruttando al meglio alcuni riferimenti in pista nei momenti giusti (Joan Mir al primo tentativo in Q1, Eneanel time-attack decisivo in Q2) e spingendosi dunque ben oltre i limiti attuali della sua RC213-V, come dimostra il suo incredibile crono di 1’37?226 valevole come nuovo record della pista. Completano la prima ...

