MotoGP, Marc Marquez ammette: “Non è un modo bello di fare la pole, ma è l’unico possibile con la Honda” (Di sabato 25 marzo 2023) La prima pole-position della stagione della MotoGP è andata a Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda bravissimo e scaltro nelle qualifiche del GP del Portogallo. Sul circuito di Portimao, l’iberico ha saputo sfruttare alla grande il riferimento che gli ha offerto Enea Bastianini (6° nella classifica generale), realizzando lo straordinario crono di 1:37.226 a precedere di 0.064 Francesco Bagnaia (Ducati Factory) e l’altro spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac) di 0.228. Un riscontro che varrà sia per la griglia di partenza della Sprint Race, nuovo format introdotto quest’anno il cui via sarà alle 16.00 italiane di oggi, che per la gara domenicale. Una p.1 nella quale, quindi, Marc ha saputo leggere perfettamente la situazione e raccogliere, visto che la velocità della sua ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) La prima-position della stagione dellaè andata a. Lo spagnolo dellabravissimo e scaltro nelle qualifiche del GP del Portogallo. Sul circuito di Portimao, l’iberico ha saputo sfruttare alla grande il riferimento che gli ha offerto Enea Bastianini (6° nella classifica generale), realizzando lo straordinario crono di 1:37.226 a precedere di 0.064 Francesco Bagnaia (Ducati Factory) e l’altro spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac) di 0.228. Un riscontro che varrà sia per la griglia di partenza della Sprint Race, nuovo format introdotto quest’anno il cui via sarà alle 16.00 italiane di oggi, che per la gara domenicale. Una p.1 nella quale, quindi,ha saputo leggere perfettamente la situazione e raccogliere, visto che la velocità della sua ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlessioPiana130 : 1'37'226. Un giro strappalacrime. Da All In. Qualsiasi cosa possiate pensare o dire di Marc Marquez, ripensate a qu… - morena_faenza : RT @Agenzia_Ansa: MOTOGP | È di Marc Marquez la prima pole della stagione 2023. Il pilota della Honda sul circuito di Portimao condividerà… - PieroLadisa : RT @matteopittaccio: 'non è il miglior modo per fare la Pole certo, ma è l'unico per farla con la Honda' È tutto qui. Marc Marquez torna i… - bonaldo_mattia : RT @AlessioPiana130: 1'37'226. Un giro strappalacrime. Da All In. Qualsiasi cosa possiate pensare o dire di Marc Marquez, ripensate a quest… - gponedotcom : VIDEO - Oggi ci sarà la prima Sprint Race della storia e ci collegheremo in diretta con Portimao con Paolo Scalera… -