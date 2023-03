MotoGP | le pagelle della Sprint Race | Bagnaia riparte da n 1 | Marquez limita i danni | affonda Quartararo

(Di sabato 25 marzo 2023) Francescofesteggia al terminedel Gran Premio del Portogallo, appuntamento d’esordio del Mondiale di2023. Sullo splendido scenario del tracciato di Portimao il campione del mondo ha festeggiato il primo successo stagionale, in una corsa che ha regalato emozioni davvero a pioggia. Sul podio anche gli spagnoli Jorge Martin e Marc. Andiamo, quindi, a consegnare le primedel campionato. LEDI PORTIMAO Francesco9.5: non la migliore versione di “Pecco”, ma arriva subito il primo successo e 12 punti che danno grande fiducia al campione del mondo. Dopo una buona partenza il portacolori...

Sabato dal sapore dolceamaro per la Ducati: da una parte c'è il trionfo di Bagnaia nella prima gara sprint, dall'altra parte c'è l'infortunio di Bastianini, travolto dalla moto di Marini. Tardozzi: ...Il campione del mondo riferimento di classe, Ducati moto da battere, l'orgoglio di Quartararo fa la differenza per Yamaha, che ha in Franco ancora in affanno. Honda limita Marquez, KTM trascurata ...