MotoGP | la Sprint Race è un formato che convince! Gara imprevedibile e una inutile sessione di libere in meno

(Di sabato 25 marzo 2023) Non mancano gli spunti di interesse da analizzare al termine delladel Gran Premio del Portogallo, appuntamento d’esordio del Mondiale di2023. Sullo splendido scenario del tracciato di Portimao abbiamo assistito alla primasu distanza ridotta della storia del Motomondiale e, per quanto visto in questi 12 giri, il format è assolutamente promosso. Come ci si poteva immaginare abbiamo visto un vero e proprio spettacolo con i piloti della classe regina che non hanno dovuto fare calcoli su gomme e consumi e hanno quindi potuto dare il massimo dal primo all’ultimo metro. Il risultato? Emozioni a non finire, sorpassi, attacchi (spesso anche un po’ troppo sopra le righe, va detto) e una corsafino agli ultimi chilometri, con il sorpasso di Francesco Bagnaia su Jorge ...

La prima gara della restituisce almeno due certezze. La prima è per la Dorna e per Carmelo Ezpeleta : la mezza gara del sabato è bellissima, pericolosa ma bellissima. E non era scontato, dati i ...

Pomeriggio dolceamaro per la Ducati con Bagnaia che vince la prima sprint race della storia della MotoGp sul circuito di Portimao mentre il suo compagno di scuderia Enea Bastianini che si è scontrato ...PORTIMAO - Brutte notizie per Enea Bastianini, che nella Sprint del GP di Portogallo di MotoGP ha rimediato una frattura alla scapola destra, dopo essere stato abbattuto da un incolpevole Luca Marini, ...