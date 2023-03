(Di sabato 25 marzo 2023)ci prova ma si deve accontentare. Lo spagnolo, infatti, ha concluso alla Sprint Race del Gran Premio del Portogallo, appuntamento d’esordio del Mondiale di2023, dopo aver condotto a lungo la gara su distanza ridotta. Sullo splendido scenario del tracciato di Portimao i 12 giri della prima corsa su distanza ridotta del Motomondiale, sono stati un frullatore di emozioni, con cadute, colpi duri e sorpassi da cuore in gola. Il successo è andato a Francesco “Pecco”, abile a beffare il portacolori del team Ducati Pramac proprio all’ultimodistanziandolo di appena 307 millesimi, mentre sul gradino più basso del podio è salito un redivivo Marc Marquez a 1.517. Quarta posizione per Jack Miller a 1.603, quinta per Maverick Vinales ...

MOTOGP | È di Marc Marquez la prima pole della stagione 2023. Il pilota della Honda sul circuito di Portimao condiv… - Francesco #Bagnaia su #Ducati ha vinto la prima #sprintrace della storia della #MotoGp a #Portimao in Portogallo… - Moto: Portogallo; a Ducati Bagnaia prima sprint race MotoGp - Secondo Jorge Martin davanti alla Honda di Marc Marqu… - #MotoGP, Jorge #Martin: "Buon secondo posto, #Bagnaia ha approfittato di un mio errore nell'ultimo giro"… - Pecco è perfetto ed approfitta di un errore nel finale di Jorge. Marquez sale sul podio davanti a Miller, Vinales e…

